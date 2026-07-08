Kina uppges ge grönt ljus för Nvidias H200-chip

Nvidias vd Jensen Huang när amerikanska regeringstoppar träffar Kinas ledare Xi Jinping i Peking i maj i år.

Kinesiska myndigheter planerar att låta landets ledande AI-företag köpa ett begränsat antal av Nvidias H200-chip, uppger källor för The Information.

E-handelsjätten Alibaba, Tiktok-utvecklaren Bytedance och AI-utmanaren Deepseek ska alla ha fått besked om att de snart kan få grönt ljus.

Efter att Donald Trump vände på klacken och tillät Nvidia att exportera sina H200-chip till Kina, meddelade landet att de stoppar sina företag från att köpa dem.

Nvidias aktie stiger runt 3 procent på Wall Street efter uppgifterna.