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Nvidias vd Jensen Huang när amerikanska regeringstoppar träffar Kinas ledare Xi Jinping i Peking i maj i år. (Maxim Shemetov /AP/TT / AP)
Chipkampen

Kina uppges ge grönt ljus för Nvidias H200-chip

Av Andreas Victorzon
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Kinesiska myndigheter planerar att låta landets ledande AI-företag köpa ett begränsat antal av Nvidias H200-chip, uppger källor för The Information.

E-handelsjätten Alibaba, Tiktok-utvecklaren Bytedance och AI-utmanaren Deepseek ska alla ha fått besked om att de snart kan få grönt ljus.

Efter att Donald Trump vände på klacken och tillät Nvidia att exportera sina H200-chip till Kina, meddelade landet att de stoppar sina företag från att köpa dem.

Nvidias aktie stiger runt 3 procent på Wall Street efter uppgifterna.

Trump har gett Nvidia tillstånd att sälja H200-chippen
www.theinformation.com
Kina har tidigare gett Nvidia nobben
Reuters  · Ofta betalvägg

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