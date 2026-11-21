Knutarna inte lösta: ”En stor risk att det brister”
Ett stort antal länder har lagt fram ett kompromissförslag för att gå i mål med klimattoppmötet COP31, men sent på lördagskvällen har det ännu inte skett något genombrott. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) säger att det främst är Saudiarabien som blockerar samtalen.
– Det är faktiskt en stor risk att det brister, säger hon till TT.
Det är främst frågan om huruvida förbränningen av fossila bränslen över huvud taget ska nämnas i sluttexten eller inte. Mötet skulle ha avslutats på fredagen men länderna lyckades inte hålla deadline.
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