Ett stort antal länder har lagt fram ett kompromissförslag för att gå i mål med klimattoppmötet COP31, men sent på lördagskvällen har det ännu inte skett något genombrott. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) säger att det främst är Saudiarabien som blockerar samtalen.

– Det är faktiskt en stor risk att det brister, säger hon till TT.

Det är främst frågan om huruvida förbränningen av fossila bränslen över huvud taget ska nämnas i sluttexten eller inte. Mötet skulle ha avslutats på fredagen men länderna lyckades inte hålla deadline.