EU tror sig ha samlat omkring 130 länder på klimattoppmötet COP31 som vill att fossila bränslen nämns i slutversionen av det dokument som mötet ska enas kring, rapporterar The Guardian.

Bland dem finns flera fattigare länder som är särskilt sårbara för klimatförändringarna.

Mötet gick in på övertid på fredagen och den stora stötestenen ska vara just om utfasning av fossila bränslen ska nämnas eller inte. Arabländer som Saudiarabien motsätter sig sådana formuleringar.