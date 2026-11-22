Nattens utkast till ett slutavtal på klimatkonferensen COP31 nämner inte fossila bränslen, rapporterar AFP.

Konferensen skulle egentligen vara klar i fredags men det har blivit regel snarare än undantag att konferenserna går på övertid på grund av motsättningarna mellan länderna som vill värna om klimatet och de som vill sälja olja.

Med EU i spetsen vill omkring 130 länder att fossila bränslen ska nämnas medan en koalition av oljeländer med Saudiarabien i spetsen vill det motsatta.

Som slututkastet ser ut nu föreslås en ökad elektrifiering och ökad användning av ”ren energi”, men något krav på att elen ska vara förnybar ställs inte. Det nämns också att utvecklingen av koldioxidinfångning ska påskyndas. Koldioxidinfångning är hittills en kostsam och ineffektiv teknik som ofta förespråkas av fossilindustrin.