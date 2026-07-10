Körde nödhjälp till Gaza – sköts av Israels militär

Den palestinske lastbilschauffören Ahmad Esleem dödades av israelisk militär i södra Gaza i onsdags, rapporterar The Guardian.

Esleem transporterade mat för organisationen World Central Kitchen. Han ska ha ingått i en nödkonvoj som tvingades stanna efter att en lastbil fått stopp.

Vittnen uppger att Esleem beordrades ur lastbilen och sköts i huvudet när han stod med armarna i luften.

Enligt israeliska militären IDF:s beskrivning öppnade soldater eld efter att ha uppfattat ett hot. Både vittnen och en lokal transportförening beskriver dödsskjutningen som en ”avrättning”.