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Ahmad Nasser Saleem (TT/World Central Kitchen)
MellanösternkrisenGazakriget

Körde nödhjälp till Gaza – sköts av Israels militär

Av Helena Sällström
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Den palestinske lastbilschauffören Ahmad Esleem dödades av israelisk militär i södra Gaza i onsdags, rapporterar The Guardian.

Esleem transporterade mat för organisationen World Central Kitchen. Han ska ha ingått i en nödkonvoj som tvingades stanna efter att en lastbil fått stopp.

Vittnen uppger att Esleem beordrades ur lastbilen och sköts i huvudet när han stod med armarna i luften.

Enligt israeliska militären IDF:s beskrivning öppnade soldater eld efter att ha uppfattat ett hot. Både vittnen och en lokal transportförening beskriver dödsskjutningen som en ”avrättning”.

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