Körde nödhjälp till Gaza – sköts av Israels militär
Den palestinske lastbilschauffören Ahmad Esleem dödades av israelisk militär i södra Gaza i onsdags, rapporterar The Guardian.
Esleem transporterade mat för organisationen World Central Kitchen. Han ska ha ingått i en nödkonvoj som tvingades stanna efter att en lastbil fått stopp.
Vittnen uppger att Esleem beordrades ur lastbilen och sköts i huvudet när han stod med armarna i luften.
Enligt israeliska militären IDF:s beskrivning öppnade soldater eld efter att ha uppfattat ett hot. Både vittnen och en lokal transportförening beskriver dödsskjutningen som en ”avrättning”.
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