Krakówskjutningen utreds som misstänkt terrorbrott
Polska åklagare har inlett en förundersökning om misstänkt terrorbrott efter lördagens dödliga skjutning i Kraków, där sex personer dödades och flera andra skadades.
”Gärningen var av terroristisk karaktär”, skriver åklagarmyndigheten på X.
Utredningen omfattar även mord på tre personer i staden Ostrowiec Świętokrzyski samma dag. Enligt myndigheten tyder bevisningen på att samma gärningsman ligger bakom båda dåden.
Brottsplatsundersökningar har pågått under hela natten och fortsätter under söndagen.