Ljus och blommor har lagts ner nära torget i Kraków på söndagen, dagen efter den dödliga skjutningen.

Polska åklagare har inlett en förundersökning om misstänkt terrorbrott efter lördagens dödliga skjutning i Kraków, där sex personer dödades och flera andra skadades.

”Gärningen var av terroristisk karaktär”, skriver åklagarmyndigheten på X.

Utredningen omfattar även mord på tre personer i staden Ostrowiec Świętokrzyski samma dag. Enligt myndigheten tyder bevisningen på att samma gärningsman ligger bakom båda dåden.

Brottsplatsundersökningar har pågått under hela natten och fortsätter under söndagen.