Kriget delar experter: ”Trump ger många en klump i magen”
Onsdagens börsras delar experter som DI har pratat med. Nordeas analytiker Martin Björsell tror att nedgångarna handlar om vinsthemtagningar och ser nu köpläge på börsen.
Den ständige börspessimisten och oberoende finansanalytikern Peter Malmqvist ser flera riskfaktorer sammanstråla och spår en utdragen konflikt. Hur Trump agerar blir dock avgörande.
– De här aggressiva uttalandena gör att många får en klump i magen, det är klart illa, säger Malmqvist till DI.
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