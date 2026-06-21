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Ett majsfält skördas. (Mike Stewart / AP)
MellanösternkrisenEkonomiska effekterna

För lantbrukarna kom Iranavtalet alldeles för sent

Av Adam Lindh
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För amerikanska lantbrukare kommer Iranavtalet alldeles för sent, rapporterar Washington Post.

Lantbrukarna, som utgör en viktig del av Donald Trumps väljarbas, brottas redan med torka och osäker sojaexport till Kina till följd av tullkriget. Under de senaste månaderna har de dessutom sett kostnaderna för bränsle och gödningsmedel skjuta i höjden som en följd av Irankriget.

– Det finns ingen glädje kvar i det här jordbruket. När man arbetar 16 timmar om dagen och sedan, när året är slut, måste låna pengar för att kunna betala sina skatter finns det inget roligt kvar i det. Det är helt enkelt inte värt det längre, säger Tyson, som är fjärde generationens lantbrukare, till tidningen.

Trots att USA och Iran har enats om ett samförståndsavtal ser priserna inte ut att falla tillbaka, säger Josh Linville, vice vd på finans- och råvaruanalysföretaget Stone X. Han bedömer att priserna kommer att ligga kvar på dagens höga nivåer åtminstone fram till nästa vår.

Iran meddelade under lördagen att Hormuzsundet stängs ner igen på grund av Israels fortsatta attacker i Libanon
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Donald Trump hotade även på nytt med attacker mot Iran om landet inte upphör med sitt stöd till Hizbollah
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