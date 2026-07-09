Qatar pausar återstart efter attack – gaspriserna rusar

Gaspriserna stiger på torsdagen efter att Qatar beslutat sig för att pausa återstarten av världens största anläggning för flytande naturgas, rapporterar Bloomberg.

Beslutet fattades efter en rad krismöten till följd av att ett tankfartyg attackerats på tisdagen.

Antalet fartyg som skulle anlöpa anläggningen i Ras Laffan kommer också att minskas, skriver nyhetsbyrån.

Gaspriset klättrade över 50 euro per megawattimme för första gången sedan USA och Iran skrev under samförståndsavtalet för tre veckor sedan.