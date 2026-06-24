Oljefrakten rusar – tog 897 procent av normal taxa

Tanker i Hormuz i april i år.

Krisen i Hormuzsundet pressar upp fraktpriserna och Indien har nu bokat en oljetanker till ett pris som är 897 procent av det normala, uppger källor för Bloomberg.

Niodubblingen av prislappen uppges vara den dyraste frakten hittills i år.

Det ovanligt höga priset speglar bristen på tillgängliga tomma fartyg i regionen, skriver nyhetsbyrån.

Fartyget från det sydkoreanska rederiet Sinokor är en så kallad supertanker med kapacitet för omkring två miljoner fat olja.