Krigspaket får grönt ljus av representanthuset

USA:s representanthus har röstat ja till ett budgetpaket på 95 miljarder dollar, motsvarande 921 miljarder kronor, rapporterar amerikanska medier.

Det mesta, 60 miljarder dollar, kommer att gå till Pentagon som varnat för brist på pengar till Irankriget. 13 miljarder går till ”andra nationella säkerhetsbehov”, tolv till bönder som drabbats av Trumps tullpolitik och tio till förändrade vallagar.

216 ledamöter – alla republikaner utom två – röstade ja, och 214 röstade nej.

Texasrepublikanen Jodey Arrington, budgetutskottets ordförande, beskriver paketet som ”kulor och bomber för att få jobbet gjort”.

Demokraterna argumenterade för att pengarna i stället borde spenderas på att sänka kostnader för amerikaner på hemmaplan.

Förslaget skickas nu till senaten för godkännande, där det förväntas möta motstånd.