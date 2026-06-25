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Ulf Kristersson på plats i Almedalen. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Kristersson missar VM-matchen: ”Ska hålla tal”

Av Anders Hovne
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Statsminister Ulf Kristersson (M) kommer inte att hålla sig vaken i natt för att se Sveriges sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM. Det säger han till SVT Nyheter.

Statsministern befinner sig i Almedalen där det på fredagen är Moderaternas halvdag under politikerveckan.

– Vi som ska hålla tal på morgonkvisten får nog se på reprisen senare, säger statsministern, som också skickar en hälsning till den svenska truppen:

– Vi håller på er!

Matchen mellan Sverige och Japan börjar 01.00.

Se intervjun med Kristersson
Sveriges Television
Kristersson: Jag hade uppskattat att se hela fotbollsmatchen
Aftonbladet
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaUlf KristerssonModeraternaHerrlandslaget i fotbollFotboll