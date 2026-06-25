Kristersson missar VM-matchen: ”Ska hålla tal”
Statsminister Ulf Kristersson (M) kommer inte att hålla sig vaken i natt för att se Sveriges sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM. Det säger han till SVT Nyheter.
Statsministern befinner sig i Almedalen där det på fredagen är Moderaternas halvdag under politikerveckan.
– Vi som ska hålla tal på morgonkvisten får nog se på reprisen senare, säger statsministern, som också skickar en hälsning till den svenska truppen:
– Vi håller på er!
Matchen mellan Sverige och Japan börjar 01.00.
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