Kristersson missar VM-matchen: ”Ska hålla tal”

Statsminister Ulf Kristersson (M) kommer inte att hålla sig vaken i natt för att se Sveriges sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM. Det säger han till SVT Nyheter.

Statsministern befinner sig i Almedalen där det på fredagen är Moderaternas halvdag under politikerveckan.

– Vi som ska hålla tal på morgonkvisten får nog se på reprisen senare, säger statsministern, som också skickar en hälsning till den svenska truppen:

– Vi håller på er!

Matchen mellan Sverige och Japan börjar 01.00.