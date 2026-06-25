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Besfort Zeneli under sin pressträff. (Julio Cortez/AP/TT)
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Zeneli kan få chansen från start: ”Stärkt mina aktier”

Av Anders Hovne
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Besfort Zeneli ersatte Jesper Karlström tidigt i den andra halvleken i Sveriges match mot Nederländerna. Nu kan han få chansen från start mot Japan, skriver Sportbladet.

– Det känns som jag gjorde det bra mot Holland. Jag hoppas att jag stärkte mina aktier i alla fall, säger 23-åringen själv.

Förbundskapten Graham Potter har sagt att det ”kanske” kan bli en eller två ändringar i den svenska startelvan men han har noga undvikit att ge några detaljer om han tänker. På en pressträff för ett par dagar sedan berömde han emellertid Zenelis kvaliteter.

Zeneli var på strålande humör när han mötte pressen
Aftonbladet
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaJesper KarlströmGraham PotterFotbollHerrlandslaget i fotbollBesfort Zeneli