Zeneli kan få chansen från start: ”Stärkt mina aktier”

Besfort Zeneli ersatte Jesper Karlström tidigt i den andra halvleken i Sveriges match mot Nederländerna. Nu kan han få chansen från start mot Japan, skriver Sportbladet.

– Det känns som jag gjorde det bra mot Holland. Jag hoppas att jag stärkte mina aktier i alla fall, säger 23-åringen själv.

Förbundskapten Graham Potter har sagt att det ”kanske” kan bli en eller två ändringar i den svenska startelvan men han har noga undvikit att ge några detaljer om han tänker. På en pressträff för ett par dagar sedan berömde han emellertid Zenelis kvaliteter.