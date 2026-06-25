Potter hemlighetsfull om startelvan: ”Ordet är kanske”

Inför den sista gruppspelsmatchen är hela den svenska truppen tillgänglig för spel, även Eric Smith som tidigare dragits med en skada. Det meddelar förbundskapten Graham Potter, skriver Expressen.

Efter förlusten mot Nederländerna har Potter öppnat för att, kanske, göra en eller två förändringar i startelvan. Men han vill inte gå in på några detaljer.

– Ordet är kanske. Vi måste ta ett beslut som är rätt för laget. Det är viktigt för spelarna som startar att balansen är rätt och sen behöver vi spelare som kan hoppa in och hjälpa oss, säger Potter.