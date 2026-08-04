Kristersson om löftet till barnfamiljer: ”Har inte en färdig plan”

Moderaternas viktigaste vallöfte är att ge 5 000 kronor mer till barnfamiljer varje månad. Men med 40 dagar kvar till valet kan partiet inte säga var pengarna ska komma ifrån.

– Jag har inte en exakt färdig plan. Vi har lagt fram en del trovärdiga förslag på hur man skulle kunna göra och det kommer vi att fortsätta göra, säger Ulf Kristersson till P1 Morgon.

Han menar att det ska ske genom olika typer av insatser, bland annat sänkt skatt, föräldraavdrag, skattefritt busskort och ISK-sparande.

Siffran 5 000 kronor baseras på en barnfamilj med två vuxna med en medellön på 45 till 47 tusen kronor i månaden och två barn i förskoleåldern, enligt Sveriges Radio. Hur många som skulle få hela summan är oklart.