M vill vinna med bostäder: ”Småhusdrömmen är stark”

Moderaternas ordförande Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer går med fotpatrull med Polisen i Eskilstuna under moderaternas valturné.

Satsningar på småhus kan bli frågan som får Moderaterna att lyfta i opinionen och vinna valet. Det tror i alla fall Ulf Kristersson, som tillsammans med M på lokal nivå i Stockholm vill att det ska prioriteras om de vinner valet.

– Småhusdrömmen är stark i Sverige. Då säger vi att det måste gå – att man måste ha råd med detta, säger Kristersson.

På lokal nivå handlar det bland annat om att bygglov för villor ska prioriteras framför bygglov till flerfamiljshus. På nationell nivå vill M ge barnfamiljer mer pengar i plånboken så att de har råd att flytta till något större – men kanske framförallt stoppa möjliga skattehöjningar, som kan bli aktuella om de rödgröna vinner valet.