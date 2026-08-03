Analys: Kristersson behöver en ”game changer”

Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S) sparkade i gång valrörelsen med helt olika utgångslägen, skriver SVT:s kommentator Mats Knutson. Han skriver att Anderssons sida just nu ligger klart bäst till i opinionsmätningarna, och att S-ledaren framåt lär fokusera på att inte ta några onödiga risker.

Statsministern hoppas däremot att ett utspel eller enskild händelse – en ”game changer” – ska kunna vända läget, enligt Knutson.

SvD:s Henrik Torehammar skriver att det för Tidöpartiernas del handlar om att hamra in det som man har genomfört sedan valet 2022.

”Vänstersidan har ett enklare budskap: byt regering.”

Men, skriver Torehammar, både Tidöpartierna och Anderssons sida slåss om den femtedel av väljarna som ännu inte har bestämt sig.

Ekots Helena Gissén tar särskilt med sig en sak från utfrågningen med Ebba Busch (KD). Gissén säger att Busch var oerhört tydlig med att ett förstatligande av vården är huvudfrågan, trots att det aldrig varit en valvinnare.

– Det är uppenbart att det här är nummer ett på deras prioriteringslista.