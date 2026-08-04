Andersson om opinionsläget: Tar inte ut något i förskott

S har ett rejält övertag i opinionsmätningarna, men det ser partiet också som sin största utmaning i valrörelsen, skriver Expressen. Det sista som får hända är nämligen att valarbetare ska slå av på takten och tro att slaget redan är vunnet.

– Vi tar verkligen inte ut någon seger i förskott, utan kommer kämpa hela vägen in i kaklet, säger S-ledaren Magdalena Andersson till tidningen.

I intervjun säger hon också att hon tvivlar på att Liberalerna kommer behålla sin plats i riksdagen och hon avfärdar Moderaterna som ett ”inte längre seriöst statsbärande och ansvarstagande parti”.