ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ulf Kristersson (M). (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

”Yttrandefrihet innebär rätten att säga dumheter”

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Ulf Kristersson säger att tonläget i samhället i dag är hårt och att det kan skada demokratin. Han har slutat läsa negativa kommentarer på sociala medier, säger han i Ring P1

– Yttrandefrihet innebär också rätten att säga dumheter och det måste man hantera på ett föredömligt sätt, säger han.

Kristersson menar att alla har ett ansvar att bete sig seriöst och inte sprida lögner på sociala medier. Han menar att man borde fokusera på sakfrågan och inte personen.

Ulf Kristersson i Ring P1
radio+text · Sveriges Radio

Läs mer

Sex av åtta riksdagspartier vill ha en åldersgräns på sociala medier (23 april)
tv+text · Sveriges Television
Kristersson tror på en 15-årsgräns på sociala medier (6 mars)
TT
Annons
Jämför bredbandspriser i din region – hitta bästa pris och sänk kostnaden
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Valet 2026ValrörelsenUlf KristerssonPolitik