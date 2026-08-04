”Yttrandefrihet innebär rätten att säga dumheter”

Ulf Kristersson säger att tonläget i samhället i dag är hårt och att det kan skada demokratin. Han har slutat läsa negativa kommentarer på sociala medier, säger han i Ring P1

– Yttrandefrihet innebär också rätten att säga dumheter och det måste man hantera på ett föredömligt sätt, säger han.

Kristersson menar att alla har ett ansvar att bete sig seriöst och inte sprida lögner på sociala medier. Han menar att man borde fokusera på sakfrågan och inte personen.