Kritiker: ”Syftar till att skrämma och tysta väljare”

24 demokratiska guvernörer anklagar Donald Trump för att försöka ”underminera fria och rättvisa val”. I ett uttalande kallar guvernörerna Trumps påståenden om svagheter i det amerikanska valsystemet, som han gjorde under sitt tal till nationen i natt, för ”djupt oroande”.

”Inga lögner eller konspirationsteorier kan ändra på det faktum att vårt lands val vid upprepade tillfällen har bedömts vara trygga och säkra. De här attackerna syftar till att skrämma och tysta väljare”, skriver guvernörerna.

I sitt tal hävdade Trump att det är nyligen offentliggjorda dokument från amerikanska underrättelsetjänster som visar på svagheterna i valsystemet. Men enligt CNN har svagheterna som åsyftas varit välkända i flera år.