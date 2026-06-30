Krönikor: Borde inte gå att vinna – ändå är Sverige i en ”win-win”-situation

Frankrike är stora favoriter i kväll, eller som Fotbollskanalens Olof Lundh formulerar det i sin krönika:

”Sverige är sanslöst nederlagstippat inför 16-delsfinalen och hur man än vänder och vrider på förutsättningarna borde det inte gå.”

Han får medhåll från många, bland annat DN:s Johan Esk. Esk ber i sin krönika för att Sverige inte blir överkört och förnedrat av världsmästarna från 2018. Skulle ”blågult” ta sig vidare till åttondelsfinal är det den största skrällen ett svenskt fotbollslandslag stått för, menar han.

GP:s Robert Laul utgår från att Sverige åker ur och har redan bokat flygbiljetten hem innan åttondelsfinalerna börjar.

”Det kan givetvis vara ett misstag av episka proportioner av mig [...] Men – det kan väl inte hända att Sverige går dit?” skriver han.

Simon Bank på Sportbladet har också stor respekt för motståndet. Samtidigt påminner han om att landslaget inte har något att förlora, tvärtom. Med tanke på det usla kvalspelet och Frankrikes alla världsstjärnor är det nästan en ”win-win”-situation för de svenska spelarna.

”Antingen vinner de bragdguldet eller så åker de hem efter ett VM-slutspel ingen trodde att de skulle vara med i”, skriver Bank.