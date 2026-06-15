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Yasin Ayari. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Krönikor: En blågulare islam är svår att tänka sig

Av Olivia W Demred
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Yasin Ayaris två VM-mål – med tillhörande målgester i den muslimska böneställningen sajdah – blir en viktig symbol för ett land där islam ständigt presenteras som ett problem. Det skriver Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, på Expressens kultursida.

”En blågulare islam är svår att tänka sig”, skriver han för att senare landa i slutsatsen:

”Fotbollen förenar ett land som alltför många försöker splittra.”

I Kyrkans Tidning gör krönikören Robert Tjernberg en liknande iakttagelse. Han skriver om ”det mest religiösa svenska fotbollslandslaget på åratal” och noterar även kristne Alexander Isaks målgest – att peka mot Gud.

Det blir för Tjernberg en bild av ”kraften i den svenska värderingen att vara ett land där alla kan få en chans, så länge vi strävar mot samma mål”.

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Joel Halldorf: Yasin Ayari visar vad blågul islam kan vara
krönika · Expressen
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krönika · www.kyrkanstidning.se
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Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VMJoel HalldorfReligionAlexander IsakYasin AyariFotbollHerrlandslaget i fotboll