Krönikor: Fifa har öppnat dörren till konspirationer

Argentinas dramatiska vändning i åttondelsfinalen i VM överskuggas av Egyptens bortdömda 2–0-mål. Var-domarna fångade upp en stämpling på en argentinsk spelare i början på den spelsekvens som ledde till ett kontringsmål från Mostafa Ziko.

”Det är systemet det är fel på, inte domarna”, skriver Sportbladets Simon Bank i en krönika.

Att bedömningen ändå blåser liv i konspirationsteorier om att Fifa verkar för att storlag och superstjärnor ska få spela vidare är organisationens eget fel, menar Fotbollskanalens Olof Lundh.

”När Infantino & co för ett par dagar sedan ändrade på den amerikanske anfallaren Folarin Baloguns avstängning och förklarade honom spelbar mot Belgien öppnade man dörren till konspirationer”, skriver han.

The Guardians Barney Ronay menar att all upprördhet som den senaste veckans turer kring Fifa vållat är ett tecken på någonting bra.

”En liten, glödande stubin har tänts. Den kommer förmodligen att slockna, som de så ofta gör. Men det finns fortfarande hopp, så länge någon fortsätter att ge den syre”, skriver han.