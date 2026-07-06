Krönikörer: Ett tårfyllt farväl för en åldrad legend

Han har gjort sex världsmästerskap och dessutom mål i samtliga. Men efter förlusten i åttondelsfinalen mot Spanien har den portugisiske världsstjärnan gjort sitt på fotbollens främsta scen.

Aftonbladets Simon Bank hör till dem som klassar Cristiano Ronaldo som ”en av de största idrottare vi fått äran att se”, men han skriver också att 41-åringen till slut inte klarade av att bära den nummer nio-roll som han genom åren blivit så förknippad med.

”Tiden kom ikapp, och ingen – särskilt inte [förbundskapten] Roberto Martinez – har varit stark nog att tala om det för honom”, skriver han.

Dagens Nyheters Johanna Frändén skriver att Ronaldo lämnar VM i oförrättat ärende och att det bästa kanske hade varit om han inte hade kommit dit över huvud taget.

”Det är alltid roligare att se gamla fotbollshjältar lämna scenen i tid, till och med de som varit allra svårast att älska”, skriver hon.

Ronaldo själv har hittills bara tagit farväl av VM, men mycket tyder på att han också kan ha gjort sitt i landslaget. Den 24 september möter Portugal Wales i Nations League, frågan är om landets nye förbundskapten har den styrka som Roberto Martinez påstås ha saknat.