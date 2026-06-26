Krönikörer: Önskas – en VM-insats av episka mått

Hur ska det gå när ett av VM:s mest skakiga försvar ställs mot ett av VM:s skarpaste anfall? Det är den givna frågan sedan det stått klart att Sverige kommer att möta Frankrike i sextondelsfinalen i fotbolls-VM.

Enligt de svenska fotbollskrönikörerna har Sverige dock inget att förlora. Dagens Nyheters Johanna Frändén är tydlig med vilken utmaning det handlar om:

”Det kommer att krävas en insats av rent episka mått för att Sverige överhuvudtaget ska ha en chans”, skriver hon.

Aftonbladets Erik Niva skriver att han aldrig har sett en lika ”multibegåvad frontlinje” som Frankrikes anno 2026. Inte ens de upplagor som vann VM 1998 eller 2018 kommer upp på dessa höjder. Han tycker sig dock skönja ett halmstrå: För det är nämligen inte bara Sverige som står inför en utmaning på tisdag:

”För dem gäller nu att hoppa över en ribba de själva lagt högre, att bevisa att de verkligen är laget de själva tror att de är”, skriver han om Frankrike.