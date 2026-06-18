Kubas regering öppnar för privat företagande

Kubas kommunistiska parti PCC har godkänt ett akut budgetpaket som öppnar för en utökning av möjligheterna till privat företagande, rapporterar AP.

– Situationen kräver brådskande och nödvändiga förändringar, säger Kubas president Miguel Diaz-Canel.

Budgetförslaget, som ska lämnas in till Kubas nationalförsamling, innehåller mer självständighet för kommuner och statligt ägda företag, samt åtgärder för att locka investeringar från andra länder.

Kuba genomlider just nu en olje- och bränslekris som förvärrats efter att USA infört en oljeblockad mot ön.