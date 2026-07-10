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Här anländer Bayeuxtapeten till London
Utställda Bayeuxtapeten

Spänt på British Museum: ”Kommer att gråta floder”

Av Helena Sällström
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Spänningen var stor på British Museum när den ovärderliga och extremt ömtåliga Bayeuxtapeten anlände på morgonen efter en hemlig transport från Frankrike, som med stor tvekan lånar ut den.

– Jag blev lite tårögd när jag såg den lastas av från lastbilen. Jag antar att jag kommer gråta floder när jag får se den på riktigt, säger Millie Horton-Insch, kurator för utställningen, till BBC.

Horton-Insch säger att det kanske låter lite konstigt att bli så känslosam bara av att se behållaren som bonaden transporterats i.

– Men när man tänker på vad som finns i den, hur gammalt föremålet är och att det tillverkades av människor som själva levde nära de händelser som skildras. Det är djupt berörande.

Den medeltida Bayeuxtapeten är nästan 70 meter lång och broderad med scener som återger de händelser som ledde fram till slaget vid Hastings 1066, skriver TT.

Bayeuxtapeten har ansetts alldeles för skör för att flytta
BBC
Visas på British Museum från 10 september till 11 juli 2027
TT
Inuti den hemliga operationen för att flytta Bayeuxtapeten
www.nationalgeographic.com
bakgrund
 
Bayeuxtapeten
Wikipedia (sv)
Bayeuxtapeten är en medeltida broderad textil som skildrar normandernas erövring av England år 1066. Bayeuxtapeten är inte bara ett konstverk, utan har även blivit ett historiskt monument. Den redogör för en historisk händelse. Den har även gett historiker en inblick i den medeltida människans liv och vardag och medeltida textilarbeten, arkitektur, arkeologi med mera, som en sorts illustrerad encyklopedi. Bayeuxtapeten förvaras i Musée de la Tapisserie de Bayeux i Bayeux i Normandie i norra Frankrike sedan 1945.
British Museum om Bayeuxtapeten
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