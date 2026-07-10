Spänt på British Museum: ”Kommer att gråta floder”

Spänningen var stor på British Museum när den ovärderliga och extremt ömtåliga Bayeuxtapeten anlände på morgonen efter en hemlig transport från Frankrike, som med stor tvekan lånar ut den.

– Jag blev lite tårögd när jag såg den lastas av från lastbilen. Jag antar att jag kommer gråta floder när jag får se den på riktigt, säger Millie Horton-Insch, kurator för utställningen, till BBC.

Horton-Insch säger att det kanske låter lite konstigt att bli så känslosam bara av att se behållaren som bonaden transporterats i.

– Men när man tänker på vad som finns i den, hur gammalt föremålet är och att det tillverkades av människor som själva levde nära de händelser som skildras. Det är djupt berörande.

Den medeltida Bayeuxtapeten är nästan 70 meter lång och broderad med scener som återger de händelser som ledde fram till slaget vid Hastings 1066, skriver TT.