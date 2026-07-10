Bayeuxtapeten är i London efter jättehemliga flytten

Bayeuxtapeten har anlänt till London. Den högteknologiska behållaren som innehåller tapeten lastades av från en lastbil vid British Museum tidigt på fredagsmorgonen.

Därmed är bonaden tillbaka på engelsk mark där den tillverkades för över 900 år sedan.

Den nästan 70 meter långa Bayeuxtapeten, ett ovärderligt konstverk från medeltiden, lånas ut från Frankrike och ska ställas ut på British Museum i höst.

Det har varit stort hemlighetsmakeri runt transporten.

Intresset för utställningen har varit enormt. När bokningen öppnade sålde 100 000 biljetter slut på en dag.

– Jag hade inte vågat gissa att folk skulle bry sig så mycket om ett 1 000 år gammalt broderi, sa museichefen Nicholas Cullinan.