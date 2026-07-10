Bayeuxtapeten är i London efter jättehemliga flytten
Bayeuxtapeten har anlänt till London. Den högteknologiska behållaren som innehåller tapeten lastades av från en lastbil vid British Museum tidigt på fredagsmorgonen.
Därmed är bonaden tillbaka på engelsk mark där den tillverkades för över 900 år sedan.
Den nästan 70 meter långa Bayeuxtapeten, ett ovärderligt konstverk från medeltiden, lånas ut från Frankrike och ska ställas ut på British Museum i höst.
Det har varit stort hemlighetsmakeri runt transporten.
Intresset för utställningen har varit enormt. När bokningen öppnade sålde 100 000 biljetter slut på en dag.
– Jag hade inte vågat gissa att folk skulle bry sig så mycket om ett 1 000 år gammalt broderi, sa museichefen Nicholas Cullinan.
bakgrund
Bayeuxtapeten
Wikipedia (sv)
Bayeuxtapeten är en medeltida broderad textil som skildrar normandernas erövring av England år 1066. Bayeuxtapeten är inte bara ett konstverk, utan har även blivit ett historiskt monument. Den redogör för en historisk händelse. Den har även gett historiker en inblick i den medeltida människans liv och vardag och medeltida textilarbeten, arkitektur, arkeologi med mera, som en sorts illustrerad encyklopedi. Bayeuxtapeten förvaras i Musée de la Tapisserie de Bayeux i Bayeux i Normandie i norra Frankrike sedan 1945.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen