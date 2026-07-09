Bayeuxtapeten flyttas i skydd av mörkret: ”Viks som en gardin”
Någon gång de kommande dagarna väntas den medeltida Bayeuxtapeten anlända till London under stort hemlighetsmakeri. Det rapporterar AFP.
Operationen sker i skydd av nattens mörker och med omfattande polisbevakning.
Bayeuxtapeten skildrar normandernas erövring av England år 1066 och ska visas på British Museum från 10 september till 11 juli nästa år.
Den ömtåliga Bayeuxtapeten har sin hemvist i staden Bayeux i nordvästra Normandie i Frankrike. Inför transporten under Engelska kanalen har den ”vikts ihop som en gardin” och placerats i en högteknologisk behållare.
Bilder visar arbetet med att förbereda flytten av Bayeuxtapeten
Bayeuxtapeten är inte en vävd tapet, utan en linneremsa broderad med garn i olika färger.
En konservator förbereder nedpackningen av Bayeuxtapeten på den franska sidan.
Bayeuxtapeten beställdes troligen av biskopen Odo av Bayeux och tros ha tillverkats i England innan den hamnade i katedralen i Bayeux.
De franska museiarbetarna och experterna började packa ner originaltapeten i september 2025.