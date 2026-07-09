Bayeuxtapeten flyttas i skydd av mörkret: ”Viks som en gardin”

Bayeuxtapeten förvaras i Musée de la Tapisserie de Bayeux i Bayeux i Normandie i norra Frankrike sedan 1945.

Någon gång de kommande dagarna väntas den medeltida Bayeuxtapeten anlända till London under stort hemlighetsmakeri. Det rapporterar AFP.

Operationen sker i skydd av nattens mörker och med omfattande polisbevakning.

Bayeuxtapeten skildrar normandernas erövring av England år 1066 och ska visas på British Museum från 10 september till 11 juli nästa år.

Den ömtåliga Bayeuxtapeten har sin hemvist i staden Bayeux i nordvästra Normandie i Frankrike. Inför transporten under Engelska kanalen har den ”vikts ihop som en gardin” och placerats i en högteknologisk behållare.