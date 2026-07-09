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Bayeuxtapeten förvaras i Musée de la Tapisserie de Bayeux i Bayeux i Normandie i norra Frankrike sedan 1945. (Lou Benoist / AP)
Utställda Bayeuxtapeten

Bayeuxtapeten flyttas i skydd av mörkret: ”Viks som en gardin”

Av Helena Sällström
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Någon gång de kommande dagarna väntas den medeltida Bayeuxtapeten anlända till London under stort hemlighetsmakeri. Det rapporterar AFP.

Operationen sker i skydd av nattens mörker och med omfattande polisbevakning.

Bayeuxtapeten skildrar normandernas erövring av England år 1066 och ska visas på British Museum från 10 september till 11 juli nästa år.

Den ömtåliga Bayeuxtapeten har sin hemvist i staden Bayeux i nordvästra Normandie i Frankrike. Inför transporten under Engelska kanalen har den ”vikts ihop som en gardin” och placerats i en högteknologisk behållare.

Utställningen kan hållas efter ett år av förhandlingar om konstverket
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Bayeuxtapeten
Wikipedia (sv)
Bayeuxtapeten är en medeltida broderad textil som skildrar normandernas erövring av England år 1066. Bayeuxtapeten är inte bara ett konstverk, utan har även blivit ett historiskt monument. Den redogör för en historisk händelse. Den har även gett historiker en inblick i den medeltida människans liv och vardag och medeltida textilarbeten, arkitektur, arkeologi med mera, som en sorts illustrerad encyklopedi. Bayeuxtapeten förvaras i Musée de la Tapisserie de Bayeux i Bayeux i Normandie i norra Frankrike sedan 1945.

Bilder visar arbetet med att förbereda flytten av Bayeuxtapeten

(Lou Benoist / AP)

Bayeuxtapeten är inte en vävd tapet, utan en linneremsa broderad med garn i olika färger.

(Lou Benoist / AP)

En konservator förbereder nedpackningen av Bayeuxtapeten på den franska sidan.

(Lou Benoist / AP)

Bayeuxtapeten beställdes troligen av biskopen Odo av Bayeux och tros ha tillverkats i England innan den hamnade i katedralen i Bayeux.

(Lou Benoist / AP)

De franska museiarbetarna och experterna började packa ner originaltapeten i september 2025.

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