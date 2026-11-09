Cyberchefen Oleksandr Volosjtjuk varnar för att angrepp också kan påverka vägar, exempelvis om trafikljus ändras. Bilden är tagen i Kyjiv.

Att genomföra ett cyberangrepp mot exempelvis kylar och frysar är enkelt. Det säger Oleksandr Volosjtjuk, biträdande chef för cybersäkerheten i Kyjiv till TT.

Förra veckan drabbades flera länder, däribland Sverige, av angrepp mot kylar och frysar. Bland annat Coop och Ica tvingades slänga mat.

– Kopplar man upp frysar mot internet måste man också skydda dem. Vad vi kunnat se från det här angreppet så är det många system som inte har varit uppdaterade, säger Volosjtjuk.