Ryssland har haft planer på att sälja 90 avfyrningsramper för robotar till Iran, enligt läckta dokument från ett ukrainskt underrättelseföretag som The Guardian tagit del av.

Dokumenten avslöjar en orderlista med planerade leveranser från slutet av 2024 fram till december 2025. Det framgår inte om leveranserna faktiskt har genomförts.

Irankriget har inneburit stora inkomster för Ryssland i och med att energipriserna stigit, skriver den brittiska tidningen.