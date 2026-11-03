USA har inga omedelbara planer på nya attacker mot Iran, säger Donald Trump i en telefonintervju med Financial Times.

– Det verkar som att vi får allt vi vill ha, säger han.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har antytt att ett anfall är att vänta senare i veckan. Trump säger att de är redo vid behov, men att det ”kanske inte finns någon anledning”.

Trump upprepar budskapet att han inte tycker att USA befinner sig i ett regelrätt krig mot Iran.

– Vi har inte riktigt krigat med dem på länge, sex månader, kanske längre. Jag ser det inte som ett krig som Ukraina, första världskriget eller andra världkriget.