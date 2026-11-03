USA har genomfört vad som beskrivs som hemliga attacker mot Iran under natten. Det uppger källor för Wall Street Journal.

Vissa amerikanska tjänstemän kallar nattens attacker runt ön Qeshm i Hormuzsundet för defensiva då de riktades mot mål som använts för att attackera amerikanska intressen i regionen. Attackerna följer en lång rad liknande attacker de senaste veckorna, enligt uppgifterna.

Nattens angrepp skedde också bara någon timme efter att Donald Trump sagt att USA inte har attackerat Iran på länge.

– Jag vet inte ens om man kan kalla det ett krig, eftersom vi inte har stridit på flera månader, sa presidenten under ett kampanjmöte.

Uppgifterna kommer samtidigt som både Iran och USA hintat om att framsteg kan vara att vänta i den diplomatiska processen mellan länderna.