Lagerbäck: Sverige behöver utbilda i försvarsspel
Sverige har ännu inte hållit nollan under förbundskapten Graham Potter, och problemen i försvarsspelet fanns även under hans företrädare Jon Dahl Tomasson.
På de fyra senaste matcherna har Sverige släppt in elva mål, och enligt den tidigare förbundskaptenen Lars Lagerbäck är det tydligt att svensk fotboll behöver börja utbilda i försvarsspel.
– Svensk fotboll har de senaste åren prioriterat offensiva spelare. Försvarsspel handlar om att släppa till så lite som möjligt, oavsett om du möter Nederländerna, Spanien eller Japan. Där har svensk fotboll tappat, säger Lagerbäck till TT.
bakgrund
Lars Lagerbäck
Wikipedia (sv)
Lars Edvin Lagerbäck, född 16 juli 1948 i Katrineholm, är en svensk fotbollsledare och fotbollstränare. Han har även varit fotbollsexpert för Viasat Fotboll. Från 2000 till 2009 var han svensk förbundskapten i fotboll och under denna tid gick landslaget vidare till fem raka slutspel. Under VM 2010 ledde han Nigerias herrlandslag och 2011–2016 var han förbundskapten för Islands landslag, vilket han ledde till kvartsfinal i fotbolls-EM 2016. Från hösten 2016 till och med januari 2017 hade han en rådgivande roll i svenska landslaget under förbundskapten Janne Andersson. Från och med den 1 februari 2017 var han Norges förbundskapten. Den 3 december 2020 fick Lagerbäck officiellt sparken av det Norska fotbollsförbundet. Han hade kontrakt över VM 2022 men enligt uppgifter ville förbundet satsa på en mer långsiktig lösning. I oktober 2016 installerades Lagerbäck som hedersdoktor vid Mittuniversitetet.
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