Lagerbäck: Sverige behöver utbilda i försvarsspel

Sverige har ännu inte hållit nollan under förbundskapten Graham Potter, och problemen i försvarsspelet fanns även under hans företrädare Jon Dahl Tomasson.

På de fyra senaste matcherna har Sverige släppt in elva mål, och enligt den tidigare förbundskaptenen Lars Lagerbäck är det tydligt att svensk fotboll behöver börja utbilda i försvarsspel.

– Svensk fotboll har de senaste åren prioriterat offensiva spelare. Försvarsspel handlar om att släppa till så lite som möjligt, oavsett om du möter Nederländerna, Spanien eller Japan. Där har svensk fotboll tappat, säger Lagerbäck till TT.