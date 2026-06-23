Läkare kritisk mot larm om Münchhausen by proxy

bakgrund Münchhausen by proxy

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Münchhausen by proxy, MBP, även kallat Münchhausen syndrom genom ombud eller barnmisshandel genom förfalskning, förfalskat pediatrisk tillstånd (FPT) eller barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser (BMSI), är en form av barnmisshandel, och hos förövaren en slags psykiatrisk störning som har klara likheter med Münchhausens syndrom. Münchhausen by proxy innebär att förövaren spelar rollen som ombud och räddare för en sjuk eller "sjuk" person. Det rör sig vanligen om en av föräldrarna (nästan alltid modern) som använder sitt eget barn som "sjukdomsbärare" och som tillfogar barnet den skada som behövs för att det ska fortsätta att vara sjukt (och behöva "räddas"). Förövaren antas ha egna (psykologiskt rotade) behov som väger tyngre än omsorgen om barnet det slutar med att barnet används som ett verktyg för egna mål. Diagnosen avser förövaren, inte den utsatta personen/barnet. Vidare är depression hos förövaren vanligt och en samsjuklighet med personlighetssyndom (framför allt histrioniskt, narcissistiskt, borderline/EIPS, ospecifikt, ängsligt) är snarare regel än undantag. Det barnet utsätts för kan vara mycket farligt och kan i svårare fall leda till döden, se Uppmärksammade fall. Münchhausen by proxy är i första hand en form av barnmisshandel; minsta signal bör orosanmälas till socialtjänst och polis. Den primära drivkraften bakom tillståndet antas vara den uppmärksamhet och bekräftelse som förövaren får genom den "hjälteroll" hen manipulerat sig till från vårdpersonal och omgivning. Det finns en tydlig koppling till modersrollen och en identitet som "supermamma" även om förövaren inte alltid är mor eller av kvinnligt kön, ca 95% av förövarna är mödrar. Orsaken bakom kopplingen till modersrollen och att just mödrar kan börja misshandla sina barn på detta vis är inte fastställd men antas vara att modern oftast står närmast under nyfödd- och spädbarnsperioden samtidigt som hon själv kan ha olika psykologiskt rotade behov. De beteenden som associeras med Münchhausen by proxy börjar oftast redan under den tidigaste perioden av barnets liv. Tillståndet är skilt från, men kan samexistera med bedrägeriformen "malingering by proxy" (förälder/ombud som simulerar, manipulerar barnet till att simulera eller som överdriver barnets behov för ekonomisk vinning, exempelvis olika former av vårdbidrag). Två ofta överlappande spår har identifierats; framkallande av symptom och/eller förfalskning av sjukdomshistorik. Symptom kan framkallas genom exempelvis förgiftning, kvävning eller annan fysisk misshandel. Även hos barn med en konstaterad (icke fabricerad) sjukdom såsom allergi, diabetes eller epilepsi kan symptom framkallas genom att föräldern medvetet ger barnet för mycket eller för lite läkemedel. Det är annars vanligt att dessa föräldrar förfalskar barnens historik och uppger att barnen brukar kaskadkräkas, ha anfall, kraftiga blödningar, feber och/eller andningsuppehåll men symptomen kan vara svåra att objektivt verifiera på sjukhuset. Detta glapp leder lätt till förvirring hos vårdpersonalen samtidigt som uppgifterna måste tas på allvar, givet allvaret i dem. Barnen kan med tiden överta föräldrarnas verklighetsbeskrivning, lära sig framkalla symptom och i vuxen ålder själva visa tecken på Münchhausens syndrom. Försenad psykisk utveckling liksom kognitiva svårigheter kan presenteras som en del av problemet och har i ett känt fall använts för att bortförklara barnets rop på hjälp när det blivit äldre, förstått att något var fel och kunnat tala för sig (se Uppmärksammade fall). Samspelet mellan barn och förälder är i grunden stört men kan framstå normalt och den andra föräldern och vårdgivaren kan vara ovetande om vad som egentligen försiggår. Föräldrar med Münchhausen by proxy brukar förneka all kännedom om orsaken till sina barns sjukdomsbild t.o.m. i de fall där det funnits dold videoövervakning där de setts försöka kväva sina barn. Föräldrarna är i regel medvetna och kan exempelvis ändra innehållet i kurvor, registreringar och provtagningar, liksom byta läkare eller flytta för att undgå upptäckt (se Symptom och varningssignaler). Tillståndet är mycket ovanligt och i Sverige upptäcks 3–10 fall årligen; i USA upptäcks cirka 1 200 fall per år. Mörkertalet är svårt att uppskatta.