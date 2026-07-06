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Arkivbild. (Pontus Lundahl / TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska vården

Kritisk brist på blod – kan ställa in operationer

Av Hedda Hallsenius
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Det råder allvarlig brist på blod, varnar vården i Västra Götalandsregionen. Det rapporterar P4 Väst.

Situationen är pressad, enligt Evelina Stenvall, enhetschef för blodtransfusion på Uddevalla sjukhus.

– I värsta fall kommer man att ställa in planerade operationer, säger hon.

Anledningen är att aktiva blodgivare ofta slutar ge blod under somrarna, på grund av semester eller utlandsresor. Evelina Stenvall beskriver det som ett återkommande problem.

Blod går åt under cancerbehandlingar, operationer och svåra förlossningar: ”Vi behöver blod året om”
Sveriges Radio
Det råder störst brist på blodgrupperna A och 0
TT
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