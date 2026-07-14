Läkarförbundet oroat över ny lag och vägledande dom

En ny vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen i kombination med den nya lagen om informationsplikt gör att vissa grupper kan dra sig för att söka vård. Det varnar Svenska Läkarförbundet för, rapporterar SVT Nyheter.

– Det här är ju såklart dåligt för individen, vars livskvalitet riskerar att bli mycket sämre i onödan. Men även för samhället eftersom det kan innebära en ökad risk för smittspridning, säger Christofer Lindholm, ordförande i förbundets etik- och ansvarsråd.

Den nya domen slår fast att vården var tvungen att lämna ut uppgifter om en svårt sjuk papperslös man när polisen krävde det.