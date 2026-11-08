En del av bortaläktaren kollapsade under söndagens möte mellan Tromsø och Bodø/Glimts i norska högstaligan. Flera personer föll igenom läktaren och en person har förts till sjukhus.

– Det är otroligt sorgligt och en gigantisk skandal, säger experten Jesper Mathisen i TV2-sändningen.

En av dem som stod på läktaren och bevittnade olyckan var 23-årige Andrine Moen.

– Vi stod upp och hoppade till en supportersång, sedan föll golvet, raden framför oss sprack itu, säger hon till VG.