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Illustrationsbild. (Shutterstock)
Bränslepriserna

Långa köer i Haparanda med bensinsugna finländare

Av Helena Sällström
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Bensin- och dieselrean i Sverige lockar många finländare över gränsen till Haparanda för att tanka. Det rapporterar SVT Nyheter Norrbotten.

Köerna ringlar långa. Veikka Laasonen har kört över 13 mil från Uleåborg.

– Jag har en 75-literstank så det är en bra affär, säger han.

Tommy Wallo, stationsansvarig på en bensinmack, säger att det måste komma en ny leverans till kvällen för annars tar bränslet slut.

Från och med 1 juli sänktes bränsleskatten tillfälligt med motsvarande cirka tre kronor per liter vid pump. Ihop med den tidigare skattesänkning som gjordes i maj blir Sverige ett av de billigaste länderna i Europa att tanka i.

Se de långa köerna från Finland i SVT:s inslag
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