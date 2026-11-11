Ett 20-tal tidigare och nuvarande medlemmar i Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna slår larm om kränkande kultur. Det visar en granskning som DN har gjort.

De vittnar om en miljö med mycket alkohol, sexuella trakasserier och machokultur. Av 16 intervjuade kvinnor berättar tolv att de utsatts för oönskade sexuella inviter, fysiska närmanden eller sexuellt våld.

– Ungsvenskarna var en massa unga män med skev kvinnosyn som var så fulla att de inte visste vad de hette. Och det var helt accepterat, säger Patrich Hällfärdsson, som tidigare var medlem i förbundet.

Denice Westerberg, ordförande för Ungsvenskarna, uppger att hon inte känner igen sig i bilden och att hon inte nåtts av uppgifterna som DN skriver om.