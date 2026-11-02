En Albert Hein-butik i Nederländerna. Kedjan är en av de som ägs av koncernen Delhaize. Arkivbild.

Frysar i flera europeiska har angripits i missstänkta cyberattacker på måndagsmorgonen, rapporterar Bloomberg.

Förutom Sverige kommer larmen även från Belgien, Irland, Finland och Estland.

I Belgien har frysarna i 40 matvarubutiker har drabbats, enligt Le Soir.

Enligt Werner Muylle, operativ chef på den drabbade matkedjan Delhaize, har någon tagit sig in i frysarnas system och ställt in dem på avfrostningsläge, vilket fått temperaturen att stiga kraftigt.

Le Soir skriver att händelsen kan vara kopplad till de cybersäkerhetsincidenter som slog ut frysarna i 150 franska matvarubutiker tidigare i oktober.