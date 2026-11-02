Frysar i Belgien, Irland, Finland och Estland drabbade
Frysar i flera europeiska har angripits i missstänkta cyberattacker på måndagsmorgonen, rapporterar Bloomberg.
Förutom Sverige kommer larmen även från Belgien, Irland, Finland och Estland.
I Belgien har frysarna i 40 matvarubutiker har drabbats, enligt Le Soir.
Enligt Werner Muylle, operativ chef på den drabbade matkedjan Delhaize, har någon tagit sig in i frysarnas system och ställt in dem på avfrostningsläge, vilket fått temperaturen att stiga kraftigt.
Le Soir skriver att händelsen kan vara kopplad till de cybersäkerhetsincidenter som slog ut frysarna i 150 franska matvarubutiker tidigare i oktober.