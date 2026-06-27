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Larry David. (Jordan Strauss / AP)
HelgIntervjuer

Larry David sörjer vännen: ”Vi hade en öppenhet”

Av Hannah Gustafsson
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Komikern Larry David sörjer fortfarande vännen och komikern Richard Lewis som gick bort i en hjärtattack 2024, säger han till The Times.

– Vi hade en öppenhet som jag aldrig haft med någon annan. Vi fick fram det bästa hos varandra. Han var en oerhört fin människa. Och väldigt generös. Och ofattbart rolig.

De båda spelade mot varandra i ”Curb Your Enthusiasm”, en serie som David skapade. Den sista säsongen hade premiär samma år som Lewis gick bort.

Läs hela intervjun via länken nedan.

Larry David: ‘Comedians are not mature people — we’re basically children’
www.thetimes.com

Om intervjuer

Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.

Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.

bakgrund
 
Larry David
Wikipedia (en)
Lawrence Gene David (born July 2, 1947) is an American comedian, writer, actor, and television producer. He is known for his dry wit, portrayals of awkward social situations, and observations on everyday life. He has received various accolades, including two Primetime Emmy Awards, three Producers Guild of America Awards, and four Writers Guild of America Awards (including a Laurel Award for TV Writing Achievement), in addition to nominations for six Actor Awards and three Golden Globes. David started his career as a stand-up comedian before transitioning into television comedy, where he wrote and starred in ABC's Fridays (1980–1982) and wrote briefly for Saturday Night Live (1984–1985). He gained prominence and acclaim when he and Jerry Seinfeld created the NBC sitcom Seinfeld (1989–1998), winning Primetime Emmy Awards for Outstanding Comedy Series and Outstanding Writing for a Comedy Series. He gained further recognition for creating, writing, and starring in the HBO series Curb Your Enthusiasm (1999–2024). Since 2015, David has made guest appearances on Saturday Night Live impersonating Bernie Sanders. He has acted in three films directed by Woody Allen, including Radio Days (1987) and Whatever Works (2009). He also wrote and starred in the HBO movie Clear History (2013). On stage, he made his Broadway debut writing and starring in the comedic play Fish in the Dark (2015). David has also written several comedic pieces for The New Yorker and The New York Times.
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