Larry David sörjer vännen: ”Vi hade en öppenhet”

Komikern Larry David sörjer fortfarande vännen och komikern Richard Lewis som gick bort i en hjärtattack 2024, säger han till The Times.

– Vi hade en öppenhet som jag aldrig haft med någon annan. Vi fick fram det bästa hos varandra. Han var en oerhört fin människa. Och väldigt generös. Och ofattbart rolig.

De båda spelade mot varandra i ”Curb Your Enthusiasm”, en serie som David skapade. Den sista säsongen hade premiär samma år som Lewis gick bort.

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