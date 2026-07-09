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Arkivbild: Studentbostad i Linköping. (Lars Pehrson/SvD/TT / Svenska Dagbladet)
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Lättare få studentbostad i höst: ”Bästa på länge”

Av Tomas Ekelund
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Köerna till studentbostäder i svenska universitetsstäder har blivit kortare inför höstterminen. Det framgår av en kartläggning som branschorganisationen Studentbostadsföretagen har gjort, enligt SR Ekot.

– Det har faktiskt blivit bättre över flera år och i år kan vi säga att det är det bästa läget på länge, säger vd Stina Olén.

Minst hälften av organisationens medlemsföretag uppger att nya studenter kommer att kunna få en bostad till terminsstart. Undantaget är Göteborg.

– Här behöver vi bygga mer framöver, säger Olén.

I veckan får blivande studenter sina antagningsbesked inför hösten
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Stor genomgång: Här är det enklast att hitta studentbostad
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