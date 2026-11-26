Under EU-ledarnas toppmöte i Bryssel hamnade Frankrikes president Emmanuel Macron och ytterhögerledaren Marine Le Pen i luven på varandra, rapporterar AFP.

– Det är en märklig slags arrogans att bete sig som om hon redan bestämmer Frankrikes öde. För än så länge har hon inte blivit vald, sa Macron om Le Pen under mötet.

Syftet med mötet är att komma överens om EU:s budget från 2028 till 2034. Många inom blocket är angelägna om att få till ett avtal innan året är slut, då flera länder – däribland Frankrike – går till val under 2027.