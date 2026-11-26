På EU-toppmötet i Bryssel, där medlemsstaterna hoppas komma överens om en budget för 2028-2034, uppstod bråk om Ukrainastödet, rapporterar AFP.

– Det blir inget beslut vid det här mötet, säger statsminister Ulf Kristersson (M) till TT.

Förslaget på bordet rör sig om ett lån till Ukraina på 45 miljarder euro, motsvarande drygt 500 miljarder kronor, som ska räcka fram till slutet av 2027. Men Bulgarien, Tjeckien, Ungern och Slovakien går inte med på det.

Det har uppstått konflikter även utanför Ukrainafrågan. Länder som Tyskland och Nederländerna vill ha en mindre budget, medan Frankrike vill ha mer pengar till bland annat jordbruk.