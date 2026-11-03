Mellanårsvalet i USA är i fokus på flera av dagens ledarsidor och flera ledarskribenter ser ut att ta ut en förlust för Republikanerna på förhand. Dagens Nyheter skriver att Republikanerna på senare tid tycks ha undvikit de frågor som sagts vara viktiga för väljarna – korruption, inflation och Irankriget.

”Bedömare tror att Demokraterna tar makten över representanthuset, men det finns en fullt rimlig chans att de också tar över senaten”, skriver DN.

Göteborgs-Postens Håkan Boström menar att ett maktskifte skulle lugna dem som oroats över demokratins tillstånd i USA. Sydsvenskans Moa Berglöf formligen önskar en ”blå jättevåg” – så att USA för att använda Trumps begrepp – kan bli bra igen. De större förändringarna kommer dock att dröja, skriver hon.

”Trump kommer att fortsätta att ställa till med skada, inte minst under perioden från mellanårsvalet och fram tills dess att den nya kongressen samlats”.