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Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) talar under Almedalsveckan. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Ledare: Barockt att ta från yngre och ge till äldre

Av Tomas Ekelund
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Valrörelsen färgar de ledande svenska ledarsidorna under lördagsmorgonen.

Dagens Nyheter reagerar på att tonen i valrörelsen får det att framstå som att den svenska medelklassen går på knäna ekonomiskt.

”Medelsvensson har det rätt bra”, skriver ledarredaktionen och pekar bland annat på siffror från SCB som visar att 92 procent av svenska hushåll har en inkomststandard som antingen är medel eller hög.

Expressen sågar Vänsterpartiets förslag om en bred höjning av inkomstpensionen med 2 000 kronor mer för alla.

”Att ta in pengar från de relativt fattigare yngre som jobbar för att dela ut till de relativt mer välbärgade äldre är rent barockt”‚ skriver redaktionen.

Aftonbladets Lina Stenberg frågar sig om krisande Liberalerna kommer att dumpas av de övriga partierna i Tidöpartierna, som Christian Sonesson (M) nyligen föreslog.

”Sett till opinionstrycket är Liberalerna mer ett sänke än något annat”, skriver hon.

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Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Simona Mohamssons dagar i Tidö är räknade
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Medelklassen lever gott – den behöver inte politikernas snabba cash
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Sverige behöver en EU-debatt
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Nooshis farliga flirt med pensionärerna
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas Eriksson: Med örnblick på kulturdebatten
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Fredrik Johansson: Dags att ta Andersson på allvar
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

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Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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