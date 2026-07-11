Ledare: Barockt att ta från yngre och ge till äldre

Valrörelsen färgar de ledande svenska ledarsidorna under lördagsmorgonen.

Dagens Nyheter reagerar på att tonen i valrörelsen får det att framstå som att den svenska medelklassen går på knäna ekonomiskt.

”Medelsvensson har det rätt bra”, skriver ledarredaktionen och pekar bland annat på siffror från SCB som visar att 92 procent av svenska hushåll har en inkomststandard som antingen är medel eller hög.

Expressen sågar Vänsterpartiets förslag om en bred höjning av inkomstpensionen med 2 000 kronor mer för alla.

”Att ta in pengar från de relativt fattigare yngre som jobbar för att dela ut till de relativt mer välbärgade äldre är rent barockt”‚ skriver redaktionen.

Aftonbladets Lina Stenberg frågar sig om krisande Liberalerna kommer att dumpas av de övriga partierna i Tidöpartierna, som Christian Sonesson (M) nyligen föreslog.

”Sett till opinionstrycket är Liberalerna mer ett sänke än något annat”, skriver hon.