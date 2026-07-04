Ledare: Grattis, USA – en dag är även Trump historia

Todd Shaw pussar på sin fru Shannon Shaw vid firandet av USA:s 250-årsdag.

USA:s 250-årskalas har inte gått svenska ledarskribenter förbi lördag den fjärde juli.

Så mycket vi fått av USA, skriver Sydsvenskans Heidi Avellan. Så många stora idéer, filmer, företag, månfärder, Nobelpristagare.

Men också solen har sina fläckar och Donald Trump utgör den totala solförmörkelsen, skriver hon. Samtidigt kommer också han läggas till historiens handlingar en dag.

”Det som lever kvar beror på hur åskådarna agerar nu.”

Det finns de som vill klippa banden med USA, men det vore ett misstag av ”bibliska proportioner”, skriver Alexandra Ivanov Hökmark i DI. Banden som håller Europa och USA samman är tvinnade av vetenskap, kultur, teknologi men också historia och familj, fortsätter hon. Det går inte att klippa hur som helst.

”Så från ett land med dubbelt så många, mycket skiftande, år på nacken: med hopp om snar bättring – grattis på 250-årsdagen!”