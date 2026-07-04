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Todd Shaw pussar på sin fru Shannon Shaw vid firandet av USA:s 250-årsdag. (Rod Lamkey /AP/TT)
Firandet av USA:s 250-årsdag

Ledare: Grattis, USA – en dag är även Trump historia

Av Ebba Örn
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USA:s 250-årskalas har inte gått svenska ledarskribenter förbi lördag den fjärde juli.

Så mycket vi fått av USA, skriver Sydsvenskans Heidi Avellan. Så många stora idéer, filmer, företag, månfärder, Nobelpristagare.

Men också solen har sina fläckar och Donald Trump utgör den totala solförmörkelsen, skriver hon. Samtidigt kommer också han läggas till historiens handlingar en dag.

”Det som lever kvar beror på hur åskådarna agerar nu.”

Det finns de som vill klippa banden med USA, men det vore ett misstag av ”bibliska proportioner”, skriver Alexandra Ivanov Hökmark i DI. Banden som håller Europa och USA samman är tvinnade av vetenskap, kultur, teknologi men också historia och familj, fortsätter hon. Det går inte att klippa hur som helst.

”Så från ett land med dubbelt så många, mycket skiftande, år på nacken: med hopp om snar bättring – grattis på 250-årsdagen!”

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Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Glassbilen utnyttjar unga med usla villkor
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Tåg till kontinenten – hur svårt ska det vara?
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Alexandra Ivanov Hökmark: Grattis USA 250 år!
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Linda Jerneck: S-planen om blandning är dömd att misslyckas
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Susanna Birgersson: Man är inte människa utan naturen
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Claes G Ryn: En kluven personlighet fyller 250 år
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Heidi Avellan: Happy birthday, en dag är också Trump historia.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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