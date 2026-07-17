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Ulf Kristersson (M) äter glass, arkivbild. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
KlimathotetSverige och klimatet

Ledare: Kristersson borde sluta äta glass och börja tänka på klimatet

Av Hannah Gustafsson
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Det är spridda skurar på dagens ledarsidor. Aftonbladets Markus Alexandersson är inte imponerad över Tidöpartiernas klimatpolitik i en tid där tusentals dör till följd av extrema värmeböljor som beror på klimatförändringarna.

”Dödsfallen borde leda till ett krismedvetande. Kristersson kan inte bara se på och äta glass.”

I Malmö har det blivit en stor debatt om måsarnas existens. Medan Malmö stad menar att det inte är ett problem, har fastighetsskötare anlitat jägare.

”Måsarna har så klart rätt att finnas, men inom gränser som är rimliga för människorna i staden”, skriver Sydsvenskans ledarsida.

Expressens ledarsida svingar i stället mot EU:s nya förordning som förespråkar glasflaskor.

”Om EU alls ska reglera förpackningsinsamlingar borde det gå ut på att samordna streckkoderna så att de där ölburkarna man köpte i Tyskland går att panta i Sverige.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Tidös klimatförnekelse är ett hån i värmeböljan
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Oscar Jonsson: Europa har slutat hoppas på USA – men jobbet kvarstår
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Alla ansvarar för samtalet i sociala medier
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

EU:s nya regler är helt pantade
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Ann-Sofie Hermansson: S-ledningen valde fel sida i Botkyrka
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Madina Refoi: Ivf rår inte på den biologiska klockan
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Klart måsar får finnas. Men det finns gränser
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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KlimathotetSverige och klimatetLedarsvepetLedareUlf KristerssonKlimatpolitik