Ledare: Kristersson borde sluta äta glass och börja tänka på klimatet

Det är spridda skurar på dagens ledarsidor. Aftonbladets Markus Alexandersson är inte imponerad över Tidöpartiernas klimatpolitik i en tid där tusentals dör till följd av extrema värmeböljor som beror på klimatförändringarna.

”Dödsfallen borde leda till ett krismedvetande. Kristersson kan inte bara se på och äta glass.”

I Malmö har det blivit en stor debatt om måsarnas existens. Medan Malmö stad menar att det inte är ett problem, har fastighetsskötare anlitat jägare.

”Måsarna har så klart rätt att finnas, men inom gränser som är rimliga för människorna i staden”, skriver Sydsvenskans ledarsida.

Expressens ledarsida svingar i stället mot EU:s nya förordning som förespråkar glasflaskor.

”Om EU alls ska reglera förpackningsinsamlingar borde det gå ut på att samordna streckkoderna så att de där ölburkarna man köpte i Tyskland går att panta i Sverige.”