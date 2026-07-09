Ledare: Marine Le Pen framstår som desperat

I dag skriver de stora svenska ledarredaktionerna bland annat om Nato-toppmötet i Ankara, sänkt matmoms samt beskedet om att Ryssland ska få delta i olympiska spel igen.

I DN tycker Annika Ström Melin att det franska partiet Nationell samlings ledare Marine Le Pen ”verkar vara desperat”. Le Pen har sagt att hon ska kandidera i presidentvalet nästa år, trots att Paris hovrätt nyligen slog fast att hon är skyldig till förskingring av offentliga medel.

”Marine Le Pen såg spänd ut under intervjun i fransk tv på kvällen efter den franska domstolens utslag”, skriver Ström Melin och menar att Le Pens ställning i partiet är hotad.

Markus Alexandersson skriver i Aftonbladet att statsminister Ulf Kristersson borde lyssna på näringslivsprofilen Carl Bennet, som nyligen intervjuades i SvD. I intervjun riktade Bennet kritik mot att regeringen har lånat pengar samtidigt som skatterna har sänkts.

”Industrimannen menar att lånade pengar inte bör användas för konsumtion, vilket Tidöregeringen gör genom skattesänkningar. I stället efterlyser Bennet investeringar – främst i utbildning, forskning och infrastruktur”, skriver Alexandersson.