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Marine Le Pen intervjuas av journalister under onsdagen. (Michel Euler/AP/TT)
Opinion

Ledare: Marine Le Pen framstår som desperat

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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I dag skriver de stora svenska ledarredaktionerna bland annat om Nato-toppmötet i Ankara, sänkt matmoms samt beskedet om att Ryssland ska få delta i olympiska spel igen.

I DN tycker Annika Ström Melin att det franska partiet Nationell samlings ledare Marine Le Pen ”verkar vara desperat”. Le Pen har sagt att hon ska kandidera i presidentvalet nästa år, trots att Paris hovrätt nyligen slog fast att hon är skyldig till förskingring av offentliga medel.

”Marine Le Pen såg spänd ut under intervjun i fransk tv på kvällen efter den franska domstolens utslag”, skriver Ström Melin och menar att Le Pens ställning i partiet är hotad.

Markus Alexandersson skriver i Aftonbladet att statsminister Ulf Kristersson borde lyssna på näringslivsprofilen Carl Bennet, som nyligen intervjuades i SvD. I intervjun riktade Bennet kritik mot att regeringen har lånat pengar samtidigt som skatterna har sänkts.

”Industrimannen menar att lånade pengar inte bör användas för konsumtion, vilket Tidöregeringen gör genom skattesänkningar. I stället efterlyser Bennet investeringar – främst i utbildning, forskning och infrastruktur”, skriver Alexandersson.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: ”Kristersson borde lyssna på baronen”
Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Annika Ström Melin: ”Marine Le Pen verkar vara desperat”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Tobias Wikström: ”SAS-expansionen ett resultat av ett bättre ägande”
Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Ledarredaktionen: ”Bomba civila är mindre allvarligt än dopning”
Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Håkan Boström: ”Göteborg behöver ett styre som gör staden rikare”
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Olof Ehrenkrona: ”Bra dagar för Europas säkerhet”
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

LEDARE: ”Sluta krångla, Svantesson. Momsen är ingen lekstuga.”
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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